Rupert Murdoch tritt als CEO der Fox-Gruppe zurück - Sohn übernimmt

Der 92-jährige Medienunternehmer Rupert Murdoch tritt als CEO der Fox-Gruppe und des Verlags News Corp zurück. Er möchte die Leitung an seinen Sohn Lachlan übergeben. Murdoch gründete sein Medienimperium bereits im Alter von 22 Jahren mit einer Zeitung in Australien und erweiterte es später auf die USA. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem die Fox-Sendergruppe, die Zeitungen "New York Post" und "The Sun" sowie das "Wall Street Journal". Murdoch setzte auf Sensationsjournalismus und politische Meinungsmache, die als Wegbereiter für Donald Trump angesehen wird. Seine enge Beziehung zur Macht und sein Geschick, die politische Elite für seine Interessen einzuspannen, sind legendär. Murdoch wird beiden Unternehmen weiterhin seinen geschätzten Rat geben. Sein Sohn Lachlan arbeitet bereits seit vielen Jahren in den Medienunternehmen seines Vaters und wird sie in dessen Sinne weiterführen. Es wurde bereits seit langem über Murdochs Abgang und mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung spekuliert. Die Murdoch-Unternehmen befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage, nachdem der Fernsehsender Fox News und der Wahlmaschinenhersteller Dominion sich außergerichtlich auf einen Schadenersatz von 787,5 Millionen US-Dollar geeinigt haben. US-Medienexperten weisen darauf hin, dass Rupert Murdoch immer noch einen großen Einfluss auf die Unternehmen haben wird und dass es für seinen Sohn nicht einfach sein wird, die Nachfolge anzutreten. Murdoch war viermal verheiratet und hat sechs Kinder. Im März kündigte er eine weitere Verlobung an, die jedoch kurz darauf wieder aufgelöst wurde.

