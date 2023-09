Klimaschutzgesetz-Reform spaltet Ampel-Fraktionen: Schwierige Verhandlungen und Forderungen nach Nachbesserungen

Die Reform des Klimaschutzgesetzes sorgt für schwierige Verhandlungen innerhalb der Ampel-Fraktionen. Politiker von SPD und Grünen fordern Nachbesserungen am Regierungsentwurf, insbesondere in Bezug auf die Konsequenzen bei Verfehlung der gesetzlichen Vorgaben im Verkehrsbereich. Die FDP hingegen verteidigt den Entwurf der Regierung. Bisher werden die Klimaziele rückwirkend in verschiedenen Sektoren kontrolliert, doch die Reform sieht eine sektorübergreifende, mehrjährige Kontrolle in die Zukunft gerichtet vor. Umweltverbände kritisieren die Pläne und warnen vor einer Aufweichung des Klimaschutzgesetzes.Die Internationale Energie-Agentur (IEA) fordert verstärkte Anstrengungen zur Nutzung von emissionsarmem Wasserstoff. Die bisherigen Bemühungen zur Förderung der Nachfrage reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Der Einsatz von emissionsarmem Wasserstoff ist noch sehr begrenzt und macht nur 0,6 Prozent der gesamten Wasserstoffnachfrage aus. Dadurch wurden 2022 etwa 900 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Die IEA betont, dass emissionsarmer Wasserstoff eine wichtige Chance für die Dekarbonisierung von schwer reduzierbaren Sektoren darstellt. Es ist jedoch eine bessere internationale Zusammenarbeit und eine Förderung der Akzeptanz erforderlich.Der britische Premierminister Rishi Sunak geht mit seiner radikalen Klima-Kehrtwende ein Risiko ein. Er will Verbraucher überzeugen, die unter den hohen Lebenskosten leiden. Sunak verschiebt unter anderem das Verbot von neuen Verbrennermotoren um fünf Jahre bis 2035. Diese Entscheidung stößt auf Widerstand bei Umweltschützern, der Opposition, Autoherstellern und einigen Tory-Abgeordneten. Sunak betont jedoch, dass es ihm um die Zukunft des Landes geht und er langfristige Entscheidungen für eine strahlendere Zukunft treffen will. Experten weisen jedoch darauf hin, dass das Ziel einer emissionsfreien britischen Wirtschaft bis 2050 bereits gefährdet ist.Insgesamt handelt es sich um eine wichtige Phase in Bezug auf den Klimaschutz. Die Verhandlungen über die Reform des Klimaschutzgesetzes in Deutschland zeigen, dass es noch Diskussionsbedarf gibt, insbesondere in Bezug auf die Kontrolle und Durchsetzung der Klimaziele. Die Forderungen der IEA nach verstärkten Anstrengungen zur Nutzung von emissionsarmem Wasserstoff verdeutlichen die Notwendigkeit einer beschleunigten Energiewende. Die Entscheidungen des britischen Premierministers Rishi Sunak zeigen, dass der Klimaschutz auch politisch brisant sein kann und dass es eine Herausforderung ist, die Interessen verschiedener Gruppen unter einen Hut zu bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen und Entscheidungen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werden.

