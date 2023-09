Möglicherweise 16 Tote nach Feuer in chinesischer Kohlemine

PANZHOU (dpa-AFX) - Nach einem Feuer in einer Kohlemine im Südwesten Chinas sind möglicherweise 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Lokalregierung der Stadt Panzhou am Sonntag mitteilte, sei das Feuer in der Shanjiaoshu Kohlenmine in der Provinz Guizhou am Sonntagmorgen ausgebrochen. Die Rettungskräfte konnten das Feuer zwar bereits löschen, doch nach einer "vorläufigen Prüfung" habe man 16 Menschen "ohne Lebenszeichen" gefunden, wie es in der Stellungnahme heißt. Weitere Informationen über die Hintergründe des Unglücks sind bislang nicht bekannt./fk/DP/he

