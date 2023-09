Wirtschaft Gründer klagen über schlechtere Bedingungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bedingungen für Start-ups haben sich in Deutschland aus Sicht der Gründer angesichts der konjunkturellen Krise erstmals verschlechtert. Das geht aus dem noch unveröffentlichten "Deutschen Startup-Monitor (DSM)" hervor, der am Montagvormittag vorgestellt wird und über den das "Handelsblatt" ebenfalls am Montag in seiner Printausgabe berichten wird.



Der deutsche Start-up-Verband befragt in Zusammenarbeit mit der Prüfungsgesellschaft PwC jedes Jahr knapp 2.000 Start-ups zu ihrer wirtschaftlichen Lage und politischen Einstellung. Demnach bewerteten nur 58 Prozent der Befragten das Start-up-Ökosystem in Deutschland positiv - und damit zehn Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Es ist der erste Rückgang dieses Indikators seit seiner Einführung im Jahr 2019.