Berlusconi-Familie stockt bei ProSiebenSat.1 auf

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Medienunternehmen Media for Europe (MFE), das früher Mediaset hieß und von der Berlusconi-Familie dominiert wird, hat seine Anteile am deutschen Fernsehunternehmen ProSiebenSat.1 aufgestockt. "Wir haben jetzt eine direkte Beteiligung an ProSiebenSat.1 in Höhe von 28,9 Prozent gesichert, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspricht", sagte Deutschland-Chefin von MFE Katharina Behrends der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe).Sie ist auch Mitglied im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1. "MFE beabsichtigt derzeit nicht, den Anteil zu erhöhen", betonte Behrends und fügte an, man sei "ein langfristiger strategischer Investor". MFE-Deutschland-Chefin Behrends kritisierte die bisherige Strategie der Senderfamilie: "Bisher ist ProSiebenSat.1 ein Konglomerat aus verschiedenen Geschäftsbereichen, die nicht so recht zusammenpassen. Das hat der Firma in den letzten Jahren bekanntermaßen nicht gutgetan", sagte sie.So hatte das Fernsehunternehmen schon vor einigen Jahren massiv in Internetgeschäfte investiert. Ziel war es, sich von den volatilen Werbemärkten im Fernsehgeschäft unabhängiger zu machen. Heute gehören zum Unternehmen etwa das Vergleichsportal Verivox, Billigermietwagen.de, Jochen Schweizer Mydays oder die Dating-Plattform Parship-Meet.Richtig sei es, sich auf den Kernbereich Entertainment zu konzentrieren, so Behrends: "Mit der Konzentration auf den Aufbau einer Streaming-Plattform sind die Prioritäten richtig gesetzt."