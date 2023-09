ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Migration:



"Zur Wahrheit gehört auch, dass es in der Migrationspolitik keine einfachen Lösungen gibt. Weder ein Deutschland-Pakt für Migration, wie ihn CDU-Chef Merz vorschlägt, noch die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer und auch schärfere Grenzkontrollen würden etwas an den unhaltbaren und menschlich tragischen Zuständen an den europäischen Außengrenzen ändern. Bewährt haben sich in der Vergangenheit vor allem Abkommen mit anderen Staaten, die illegale Migration nach Europa dann unterbunden haben. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hätte solche Verträge längst zur Chefsache machen müssen."/yyzz/DP/he