Nationale Luftfahrtkonferenz in Hamburg mit Kanzler Scholz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zum Thema "Klimaschutztechnologie und Transformation der Luftfahrt" sprechen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Thema "Mobilität der Zukunft gestalten". Auf der Konferenz erwartet werden unter anderem zudem die Chefs und Vorsitzenden der Lufthansa, der MTU Aero Engines AG, von Diehl Aviation und der Deutschen Flugsicherung./klm/DP/he

HAMBURG (dpa-AFX) - Hochrangige Politiker und Luftfahrtexperten treffen sich am Montag in Hamburg unter dem Motto "Luftfahrt: innovativ und klimaneutral" zur 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz. Im Zentrum der Veranstaltung bei der Lufthansa Technik steht die Transformation der Luftfahrt hin zur Klimaneutralität, welche die Industrie und die Bundesregierung aktiv mitgestalten wollten. Offiziell eröffnet wird die Konferenz (10.15 Uhr) von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer