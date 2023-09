DAX - Erholung zum 10er-EMA und weiterer Kursrückgang?

Dabei wäre mit einem Hochlauf bis zur Marke von 15.600 Punkten und in der Folge zum 10er-EMA bis 15.665 Punkte zu rechnen. Im Bereich um den 10er-EMA könnte der DAX dann ein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abdrehen. Saisonal befindet sich der DAX im Monat September noch in einem der schwächsten Börsenmonate im Jahr. Hier ist erst ab Oktober wieder mit saisonal eher steigenden Kursen zu rechnen. Es könnte also nach einer Gegenbewegung noch ein weiterer Kursrutsch stattfinden.

Die Aktienmärkte stehen aktuell unter Druck, da die US-Notenbank Federal Reserve in der Vorwoche für längere Zeit höhere Zinssätze signalisierte. Auch der sich erneut zuspitzende US-Haushaltsstreit belastet. Erzielt der US-Kongress nicht vor 12:01 Uhr am 1. Oktober eine Einigung, kommt es in den USA zu einem Shut-down. Zudem drücken weiter steigende Ölpreise auf die Kurse.