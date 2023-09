Wirtschaft Bauindustrie lobt geplantes Wohnungsbaupaket der Bundesregierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Baugipfel im Kanzleramt hat der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie das 14-Punkte-Paket der Bundesregierung zum Wohnungsbau gelobt. "Die 14 Punkte zeigen, dass die Bundesregierung wirklich an vielen Stellen, an denen es hapert, ansetzen möchte", sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller am Montagmorgen RTL/ntv.



Es sei gut, dass sich die Koalition dazu bekenne, die Energieeffizienzklasse EH-40 für Neubauten nicht bereits ab 2025 verpflichtend vorzuschreiben. Dass dadurch mehr neue Gebäude gebaut werden, wollte Müller nicht versprechen, aber: "Es werden zumindest erstmal die Kosten nicht weiter erhöht." Positiv hob der Verbandsgeschäftsführer auch die geplante bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeit beim Wohnungsbau hervor.