Jefferies senkt Nike auf 'Hold' - Ziel 100 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 100 US-Dollar gesenkt. Analyst Randal Konik sieht in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Kursrisiken bei dem US-Sportartikelkonzern. Im Großhandel herrsche anhaltender Druck und in China sei konjunktureller Gegenwind spürbar. Umfragen deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren dürften und dies wohl vor allem im Textilbereich und bei Schuhen./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2023 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 00:01 / ET

Rating: Hold

Kursziel: 100 US-Dollar