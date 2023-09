Genesiss AI kündigt Börsenlisting an der OTCQB an

Kelowna, BC – 25. September 2023 – Genesis AI Corp. („Genesis AI“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AIG – WKN: A3ENW3 – FRA: NL8) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sich für den Handel am OTCQB-Markt (der "OTCQB") in den Vereinigten Staaten qualifiziert hat, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab der Markteröffnung am Montag, dem 25. September 2023, am OTCQB unter dem Symbol " AIGFF " gehandelt. Die Stammaktien von Genesis werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "AIG" gehandelt.

"Die Notierung von Genesis an der OTCQB ist ein erster Schritt, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern einen leichteren Zugang zu unseren Aktien und deren Handel zu ermöglichen. Der Handel an der OTCQB wird zu unserer Strategie beitragen, die Liquidität unserer Aktien weiter zu verbessern, die Reichweite und den Bekanntheitsgrad unserer Technologie zu erhöhen und letztendlich den Wert für unsere Aktionäre zu steigern", erklärte Devinder Randhawa, CEO und Director des Unternehmens.

Das Unternehmen hat außerdem bei der Depository Trust Company ("DTC") die DTC-Zulassung beantragt, was den Handel mit den Stammaktien des Unternehmens erheblich vereinfachen würde. Das Unternehmen geht davon aus, dass die DTC-Zulassung in Kürze erteilt wird.

Über Genesis AI Corp.

Genesis Ai ist ein proprietäres generatives KI-Modell (künstliche Intelligenz) in der Entwicklung, das digitale Zwillinge für reale Anwendungen im Bereich der natürlichen Ressourcen erstellt. Digitale Zwillinge können in computergenerierten Welten manipuliert und studiert werden, mit dem Einfluss von tiefem maschinellem Lernen und neuronalen Netzen, die eine bahnbrechende Problemlösung in der realen Welt ermöglichen.

Die Genesis Ai Corp. verfolgt über Ai Möglichkeiten in den Bereichen Präzisionsgeodaten, forstwirtschaftliche Analytik und Kohlenstoffsektor.

