In einer Welt, in der die Zinsen weiter steigen: Das ist Bill Ackmans Big Short

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die als weltweiter Maßstab für die Kapitalkosten gelten, hat am Freitag kurzzeitig 4,5 Prozent erreicht – ein Niveau, das seit dem Crash von 2007 nicht mehr erreicht wurde. Höhere Anleiherenditen deuten darauf hin, dass die Anleger wachsende Risiken sehen und entsprechend entschädigt werden wollen.

"Die langfristige Inflationsrate wird nicht auf zwei Prozent zurückgehen, ganz gleich, wie oft der Vorsitzende Powell dieses Ziel noch bekräftigt. Sie wurde nach der Finanzkrise willkürlich auf zwei Prozent festgesetzt, in einer Welt, die sich sehr von der heutigen unterscheidet", so Ackman auf X. Der Post kam, nachdem die US-Notenbank die Zinssätze konstant gehalten, aber ihre hawkishe geldpolitische Haltung verschärft hatte.

Ackman nennt diverse Gründe für die steigenden Zinsen, darunter die in die Höhe schießende US-Staatsverschuldung, eine Flut von Staatsanleihen auf dem Markt, rasant steigende Energiekosten und die wieder auflebende Arbeiterbewegung.

"Die Welt ist strukturell anders als sie war. Die Friedensdividende gibt es nicht mehr. Die langfristigen deflationären Auswirkungen der Produktionsverlagerung nach China sind nicht mehr vorhanden. Die Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern und Gewerkschaften nimmt weiter zu. Es gibt viele Streiks, und es werden wahrscheinlich noch mehr werden, da erfolgreiche Arbeitsniederlegungen erhebliche Lohnzuwächse erzielen", so der Investor weiter.

Laut Ackman seien 5,5 Prozent eine angemessene Rendite für 30-jährige Staatsanleihen. Wie CNBC berichtet, wurde die 30-jährige US-Staatsanleihe seit 2007 nicht mehr durchgängig über fünf Prozent gehandelt. Ackman beendet seinen Tweet mit "Aber ich könnte falsch liegen. KI könnte uns retten".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion