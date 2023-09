NORMA setzt im Obst- und Gemüseregal auf regionale Waren und kurze Lieferwege - Regionalität schon immer im Fokus / Kein Flugobst im Sortiment - nachhaltige Beschaffung im Fokus (FOTO)

Nürnberg (ots) - Was andere Lebensmittelhändler jetzt erst planen, ist bei NORMA

schon immer Standard - Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Discounters NORMA

können mit gutem Gewissen in den rund 1.450 Filialen einkaufen. Denn in den

Obst- und Gemüseregalen finden sie keinen einzigen Artikel, welcher per Flugzeug

geliefert wurde. Vorzufinden sind vor allem Waren aus dem nächsten Umland, die

regional angebaut wurden. Damit setzt der Discounter konsequent seine

Nachhaltigkeitsstrategie um.



Regionale Erzeuger als enge Partner





Die NORMA-Philosophie stellt beim Bezug von Frischwaren wie Obst und Gemüse dieRegionalität in den Fokus. Über die Jahre hat sich der Discounter einumfangreiches Netzwerk an regionalen Partnerinnen und Partnern aufgebaut, dieinsbesondere frische Produkte aus der nächsten Umgebung der Niederlassungen undFilialen anliefern und so nicht nur für kurze Lieferwege, sondern auch einebesonders hohe Qualität sorgen. So war es nie Thema, Obst und Gemüse perFlugzeug liefern zu lassen.Alternative BeschaffungKundinnen und Kunden ein vollumfängliches Sortiment zu bieten, ist für NORMA vonbesonders hoher Bedeutung. Daher finden Verbraucherinnen und Verbraucher auchexotische Obstsorten wie Bananen oder Zitrusfrüchte in den Filialen. Dabeibezieht der Lebensmittel-Händler die Waren möglichst von Lieferanten aus Europaoder wählt den emissionsärmeren Transportweg per Schiff und Lkw.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.