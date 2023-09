Seit Juni dieses Jahres schwankt Platin zwischen 882 und in der Spitze grob 975 US-Dollar seitwärts, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Seit Anfang dieses Monats herrscht eine untergeordnete Aufwärtsbewegung, die bislang in zwei Wellen vollzogen wurde. Demnach gibt es die Chance auf eine dritte Welle und damit kurzfristiges Aufwärtspotenzial.

EMA 200 im Fokus