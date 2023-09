Pudu Robotics Feiert Sein Debüt auf der CMS Berlin und Stellt Seine Neueste Autonome Reinigungslösung vor

Der PUDU CC1 ist PUDUs erster Schritt in den Bereich der digitalen Reinigung. Es ist für die Verbindung mit verschiedenen „Internet of Things"-Geräten (IoT) ausgelegt, darunter Aufzüge, elektronische Gates, Zugangskontrollsysteme, Kommunikationssysteme und fortschrittliche Software. Mit seinen starken Verbindungsmöglichkeiten, fördert der Reinigungsroboter die Standardisierung, Digitalisierung und Entwicklung intelligenter Reinigungsdienste.

Darüber hinaus ist der PUDU CC1 auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Er kann den Süßwasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden um 85 % reduzieren. Das Produkt besteht aus Materialien, die leicht recycelt werden können und verwendet robuste LFP-Batterien, die 2.000 Zyklen lang halten können. Das Positionierungssystem, PUDU SLAM, macht seinen Betrieb sogar in komplexen Situationen effizienter und verhindert Energieverschwendung beim Übergang von einem Ort zum anderen.

Darüber hinaus kann der PUDU CC1 automatisch arbeiten, wodurch Reinigungsverfahren optimiert und die Arbeitseffizienz verbessert wird. Er ist in der Lage, bis zu 12.000 Quadratmeter an einem Tag zu reinigen. Dies garantiert durch seine hochfrequenten, automatisierten und standardisierten Prozesse hervorragende Reinigungsergebnisse. Sein Design wurde sorgfältig entwickelt, um Ecken einwandfrei erreichen zu können und so eine umfassende Reinigung zu schaffen. Dies setzt einen neuen Hygienestandard in der autonomen Reinigung.

Mit mehreren Automatisierungsfunktionen, wie eine automatische Wasserzuführung und -entleerung, ein automatisches Aufladen und einer Unterbrechungsfunktion zur Wiederaufnahme der Reinigung, macht der PUDU CC1 manuelle Eingriffe tatsächlich überflüssig. Diese Automatisierung optimiert Reinigungsaufgaben, reduziert Rekrutierungs-, Schulungs- und Managementkosten. Er steigert auch die Produktivität, indem er den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, komplexere Aufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus ist der Roboter mit einer App ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, seinen Arbeitsstatus in Echtzeit zu überwachen und detaillierte Berichte über messbare Reinigungsergebnisse zu liefern.

Der PUDU CC1 bewältigt Herausforderungen in der Branche wie hohe Stellenangebote, Kostensenkungsbedürfnisse, inkonsistente Reinigungseffizienz und Nachhaltigkeitsanforderungen. Die Aufmerksamkeit, die der Roboter bei CMS Berlin erhielt, unterstreicht seine Effektivität. PUDU geht nun auf seinem Weg zur Erforschung des Bereichs der digitalen Reinigung voran und bekräftigt sein Engagement für Innovation und für die Bereitstellung effektiver, nachhaltiger Lösungen für die dringendsten Herausforderungen in der Reinigungsbranche.

Informationen zu Pudu-Robotics

Pudu Robotics ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, F&E, Produktion und Vertrieb von kommerziellen Servicerobotern mit fast 70.000 ausgelieferten Einheiten in über 60 Ländern weltweit. Die Roboter des Unternehmens werden derzeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Restaurants, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung und Fertigung. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen, China, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effizienz der menschlichen Produktion und des Lebens mit Robotern zu verbessern. Weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und -aktualisierungen finden Sie unter PUDU auf Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter und Instagram .

