JPMorgan warnt: "Schnallen Sie sich an, es wird ein sehr volatiler Superzyklus"

Die Produktionskürzungen Russlands und der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) haben dazu beigetragen, dass die Rohölpreise der Sorte Brent im vergangenen Monat um rund zehn Prozent auf etwa 93 US-Dollar pro Barrel gestiegen sind. Christyan Malek von JPMorgan befürchtet, dass dies erst der Anfang ist. "Schnallen Sie sich an. Es wird ein sehr volatiler Superzyklus werden", so der Energie-Experte gegenüber Bloomberg, als er darüber sprach, was als nächstes auf dem Ölmarkt zu erwarten sei.

Malek ist wie eine wachsende Zahl seiner Kollegen an der Wall Street der Ansicht, dass fehlende Investitionen in neue Ölförderanlagen in Verbindung mit den Produktionskürzungen der OPEC und anderer großer Ölproduzenten in den kommenden Jahren zu höheren Rohölpreisen führen werden.