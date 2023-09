Wie Renk am Montag mitteilte, sollen insgesamt 27,025 Millionen Aktien zum Preis von je 15 bis 18 Euro angeboten werden. Die Angebotsfrist soll demnach von diesem Dienstag bis voraussichtlich 4. Oktober laufen. Das Platzierungsvolumen soll demnach zwischen 405 und 486 Millionen Euro liegen. Die emittierten Aktien stammen aus dem Besitz der Rebecca BidCo S.à.r.l., einer Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet.

Renk stellt unter anderem Getriebe für Fahrzeuge und Schiffe her, aber auch für Industrieanlagen, wo sie beispielsweise in Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Auch Kupplungen, Gleitlager und Prüfsysteme etwa für Turbinengetriebe gehören zum Produktportfolio. Nach eigenen Angaben bedient das Unternehmen sowohl Kunden aus der Rüstungsbranche als auch in zivilen Endmärkten. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 849 Millionen Euro.

Das Unternehmen sehe großes Interesse von Investoren, an Megatrends wie der Energiewende teilzuhaben, sagte Renks Finanzvorstand Christian Schulz laut Mitteilung.

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der geplante Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers Renk nimmt Formen an. Bis zum 4. Oktober will das Unternehmen Aktien im Wert von insgesamt 405 bis 486 Millionen Euro emittieren, ehe einen Tag später der Handel an der Frankfurter Börse starten soll. Die Aktien stammen aus dem Besitz der Beteiligungsgesellschaft Triton. Renk erhofft sich von dem Börsengang Unterstützung für weiteres Wachstum.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer