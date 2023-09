Von der Konkurrenz absetzen - Melis Dag verrät 5 Tipps, wie Kosmetikerinnen zur ersten Wahl werden (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Als Gründerin des Kosmetikinstituts DAGCOSMETICS hat es sich

Melis Dag zur Aufgabe gemacht, junge Frauen auf dem Weg zum eigenen

Beauty-Business zu unterstützen. Zusätzlich zu ihren hochwertigen Behandlungen

berät sie angehende Kosmetikerinnen in ihrer DAGCOSMETICS ACADEMY zu allen

wichtigen Themen rundum den erfolgreichen Start in die Beauty-Branche. Dabei

liegen ihr Authentizität und das richtige Mindset besonders am Herzen - denn der

Konkurrenzdruck in der Branche ist hoch. Wie Kosmetikerinnen nachhaltigen Erfolg

erreichen, erfahren Sie im folgenden Artikel.



Die Beauty-Branche erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Insbesondere in den

sozialen Netzwerken wimmelt es von Beauty-Tipps und vermeintlichen Expertinnen.

Wer einfach nur auf den Zug aufspringt und sich nicht individuell positioniert,

wird schnell in der Masse an Angeboten untergehen. Wichtig ist: Ein eigenes

Studio lebt von der Persönlichkeit der Beauty-Expertin. "Der Widerspruch

zwischen eigenem Anspruch und Wirklichkeit führt oft dazu, dass Frauen den Mut

verlieren und gar nicht mehr an den eigenen Erfolg glauben. Das richtige Mindset

ist daher entscheidend und trägt maßgeblich zum Erfolg einer Kosmetikerin bei",

erklärt Melis Dag, Gründerin des Kosmetikinstituts DAGCOSMETICS.