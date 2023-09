Andreas Klar klärt auf Ist eine Tätigkeit als Coach & Berater zukunftsfähig? (FOTO)

Blaubeuren (ots) - Andreas Klar ist der Gründer und Inhaber der Business Mentor

GmbH sowie selbstständiger Unternehmer und weiß deshalb ganz genau, wie

schwierig es ist, beiden Anforderungen gerecht zu werden. Heute blickt er auf

mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche zurück und erzielt siebenstellige

Umsätze. Mit der "Mission Freiheit" unterstützt er mit seinem eigens

entwickelten System KundenSOG andere Menschen dabei, sich ein erfolgreiches

Business als Coach, Trainer, Berater oder Dienstleister aufzubauen. Hier

erfahren Sie, welche Herausforderungen in der Beratungsbranche auf Unternehmer

warten, welche alternativen Handlungsfelder beachtet werden sollten und wie die

Zukunftsaussichten für Coaches aussehen.



Der Beratungs- und Coachingbedarf ist so groß wie nie. Das liegt vor allem an

der zunehmenden Komplexität des Alltags. Um hier zurechtzukommen, gibt es zwei

Möglichkeiten: Entweder eignet man sich das notwendige Wissen und die

entsprechenden Fertigkeiten selbst an - oder man investiert in ein Coaching.

Dennoch hält sich der Erfolg der Berater häufig in Grenzen. "Ihr Business ist

nicht konstant und planbar, sondern eher auf Zufall basiert. In der Folge

glauben sie, dass ihre Strategie nicht funktioniert", bestätigt auch Andreas

Klar, Mentor und Geschäftsführer Business Mentor GmbH.