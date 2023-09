Im Zeitraum zwischen dem aktuellen Jahrestief aus Ende März bei 35,25 US-Dollar und Ende Juli gelang es eine Aufwärtsbewegung an die zentrale Hürde der letzten Jahre um 46,30 US-Dollar zu vollziehen, dieser Widerstand blieb allerdings ungebrochen. Stattdessen setzte Wells Fargo gegen Mitte August unter den 200-Tage-Durchschnitt zurück und testete abermals seinen diesjährigen Aufwärtstrend. Doch Käufer scheinen die Aktie zu meiden, was sich in teils heftigen Verlusten in dieser Woche manifestiert. Hinzu kommt noch ein Trendwendemuster in Form einer SKS-Formation, was ebenfalls bärisch zu werten ist.

Nackenlinie im Fokus