Wie Dr. Sebastian Adam und Lukas Schönberger den Unternehmenserfolg durch intelligentes Anforderungsmanagement optimieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kaiserslautern (ots) - Ob schwerfällige Abläufe, außerplanmäßige Änderungen oderinterne Missverständnisse - aus den verschiedensten Gründen dauert es bis zumAbschluss von Großprojekten oft Monate oder Jahre. Die Folgen: finanzielleEinbußen und sinkendes Vertrauen der Zielgruppe. Zur Behebung dieser Missständebieten Dr. Sebastian Adam und Lukas Schönberger von der OSSENO Software GmbHeine innovative Softwarelösung für effizientes Anforderungsmanagement. Wie sichmit deren Hilfe Fehlentscheidungen in der Planungsphase vermeiden und dieProjektlaufzeit sowie die damit verbundenen Kosten reduzieren lassen, erfahrenSie hier.Aktuell erreichen erschreckenderweise sieben von zehn Entwicklungs- undBeschaffungsprojekten die anfangs festgelegten Zeit- und Kostenziele nicht - einUmstand, der für die Projektleitung erheblichen Stress und komplizierteVerhandlungen nach sich zieht. Die zentrale Frage: Wo liegt der Fehler? ZurÜberraschung vieler Unternehmen beginnen die Schwierigkeiten bereits in derinitialen Planungsphase, in der die wesentlichen Eigenschaften und Fähigkeiteneines Produkts festgelegt werden: Versäumnisse hierbei haben gerade im späterenVerlauf des entsprechenden Projekts grundsätzlich weitreichende Konsequenzen."Um die Anforderungen präzise zu formulieren, ist ein strategischesAnforderungsmanagement unverzichtbar", betont Dr. Sebastian Adam,Geschäftsführer der OSSENO Software GmbH."Ein strukturiertes Projektmanagement und ein robustes Rahmenkonzept sinddemnach essenziell für den Unternehmenserfolg", fügt sein Geschäftspartner LukasSchönberger hinzu. "Mit einem gut durchdachten Anforderungsmanagement lässt sichder Projektaufwand sogar um bis zu 30 Prozent reduzieren." Die beiden Expertenbieten ihren Kunden durch ihre speziell entwickelte Software ReqSuite® RM einewirkungsvolle Lösung für die Planung und Verwaltung ihrer Projekte: So trugensie bereits bei mehr als 70 mittelständischen Technologieunternehmen undInnovationsabteilungen in Großkonzernen zur effizienteren Strukturierung undOptimierung von deren Vorhaben und Abläufen bei.Ressourcenoptimierung und Fehlervermeidung: Effizienz durch präzisesAnforderungsmanagement"Das Anforderungsmanagement stellt einen wesentlichen Teil desProjektmanagements dar und berücksichtigt jegliche Maßnahmen zur Steuerung,Kontrolle und zu den Anforderungen an komplexe Systeme wie Produkte oderDienstleistungen", erläutert Dr. Sebastian Adam. In diesem Kontext nimmt dasAnforderungsmanagement eine Schlüsselrolle ein, indem es eine klare Struktur undeine systematische Vorgehensweise in Projekten schafft. Die genaue Definitionvon Produkt- oder Dienstleistungsanforderungen am Projektbeginn stellt sicher,