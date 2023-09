Wie wichtig ist Neukundenakquise? Experte verrät, warum sich Mittelständler nicht auf Bestandskunden verlassen sollten (FOTO)

Stuttgart (ots) - Für mittelständische Unternehmen ist es leicht, sich auf den

Aufträgen ihrer Bestandskunden auszuruhen. Diese Strategie kann jedoch riskant

sein: Ein Großauftrag kann storniert werden, oder ein langjähriger Kunde meldet

Insolvenz an oder wechselt plötzlich zur Konkurrenz. Automobil-Zulieferern

passiert das aktuell reihenweise. Was dann?



"Die Abhängigkeit von Bestandskunden ist wie das Fahren auf einer einspurigen

Straße; es reicht eine Baustelle aus, und schon kommt alles zum Stillstand",

warnt Robert Kirs, erfahrener Unternehmensberater für Industrieunternehmen.

Daher sollte die Neukundenakquise für Mittelständler nicht nur ein

'Nice-to-have', sondern ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie

sein.





Warum Neukunden so wichtig sind und wie man sie erreicht, verrät Robert Kirs indiesem Artikel.Eingetrübte Wirtschaftsprognosen und zurückgehende Auftragseingänge:Gegensteuern durch NeukundenakquiseDie Wirtschaftsaussichten haben sich in Deutschland eingetrübt.Wirtschaftsinstitute haben im September 2023 ihre Prognosen für die Entwicklungdes deutschen Bruttoinlandsproduktes deutlich zurückgenommen: Das Ifo-Institutgeht für das Gesamtjahr 2023 von einem BIP-Rückgang von 0,3 Prozent aus. DasInstitut für Weltwirtschaft (IfW) prognostiziert sogar eine Schrumpfung derWirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Bei einigen Unternehmen noch vorhandeneAuftragspolster schmelzen deshalb zusehends ab. Die Meldungen über den Rückgangder Auftragseingänge betreffen dabei fast alle Wirtschaftsbranchen.- So sagt beispielsweise der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)für 2023 ein abnehmendes Volumen der für seine Mitgliedsunternehmen zuerwartenden Neuaufträge voraus. Ende Juli 2023 errechnete der VDMA gegenüberdem Vorjahr bereits ein Minus von 17 Prozent bei Inlands- und von 12 Prozentbei Auslandsaufträgen.- Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie meldete im Juni 2023 einenRückgang des Auftragseingangs gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 12,8Prozent.Die Konjunkturabkühlung und der Neuauftragsrückgang sind zurückzuführen auf eineMischung aus hoher Inflation, einem gestiegenen Zinsniveau, hohen Energiekostenund Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraine. Eines ist dabei sicher:Kein Unternehmen kann sich aktuell darauf verlassen, dass bisherigeBestandskunden in dem womöglich über Jahrzehnte hinweg gewohnten Umfang Aufträgeauch in Zukunft erteilen werden. Je ungewisser aber der Auftragseingang seitensder bisherigen Bestandskunden, desto bedeutsamer ist eine kontinuierliche undsystematische Neukundenakquise.