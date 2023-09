Dauerbaustelle A7 - Experte verrät, warum Planungsfehler bei Infrastrukturprojekten immer wieder für Störungen sorgen (FOTO)

Wittlich (ots) - Die A7 in Südniedersachsen ist ein Paradebeispiel dafür, wie

scheinbar endlose Baumaßnahmen den Alltag der Menschen beeinflussen können. Die

Arbeiten nähern sich jetzt ihrem Ende. "Doch aus den Fehlern, die bei so einem

Projekt gemacht werden, lernt einfach niemand - und so werden auch alle weiteren

Baumaßnahmen die selben Probleme haben", sagt Andreas Scheibe.



"Die größten Fehler bei Infrastrukturprojekten resultieren fast immer aus

schlechter Planung, die eine endlose Kettenreaktion auslöst, die dann niemand

mehr in den Griff bekommt", führt der Ingenieur aus. Durch seine jahrelange

Erfahrung in Planung und Ausführung solcher Projekte kennt er die Fallstricke

und verrät in diesem Beitrag die 5 Planungsfehler, die immer wieder für

gravierende Störungen sorgen.