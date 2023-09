Berlin (ots) - Welche Gebäude fallen in Deutschland der Abrisskugel zum Opfer?Welche Klima- und Umweltauswirkungen haben diese Abrisse? Und welche sozialenund baukulturellen Folgen entstehen durch Gebäudeabrisse? Der Abriss-AtlasDeutschland, initiiert von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis,dokumentiert und visualisiert nach dem Vorbild des Schweizer Abriss-Atlas' dasAusmaß der Gebäudeabrisse in Deutschland. Denn Abbrüche tragen maßgeblich zuvermeidbaren CO2-Emissionen bei und sind verantwortlich für über 50 Prozent desin Deutschland anfallenden Abfalls. Zudem zerstören sie historische Baukulturund soziale Strukturen beispielsweise in Wohngebieten.Den Abriss-Atlas Deutschland und damit verbundene zentrale politischeForderungen stellt das Bündnis in einer Pressekonferenz einen Tag vor derEröffnung der Ausstellung "Nichts Neues - Besser Bauen mit Bestand" in Hannovervor. Das Bündnis besteht aus Deutscher Umwelthilfe (DUH), Architects4Future(A4F), Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, Denkmalnetz Bayern,KulturerbeNetz.Berlin, Initiative Abrissmoratorium, Leibniz Universität Hannoverund Theatrum e. V.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung untermailto:presse@duh.de . Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerneebenfalls an den DUH-Newsroom.Datum:Donnerstag, 28. September 2023 um 11.30 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/82806369633Meeting-ID: 828 0636 9633Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Helen Gräser, Projektkoordinatorin, BDA- Nele Domogalla, Öffentlichkeitsarbeit Architects4Future- Alexander Stumm, Architekt und Professor an der Universität Kassel- Tim Rieniets, Architekt und Professor an der Leibniz Universität Hannover- Ben Buschfeld, KulturerbeNetz.BerlinPressekontakt:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5610636OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.