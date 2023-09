Hybride Karrieremesse Die Unternehmen der Schwarz Gruppe laden zur dritten future_con. für Berufseinsteiger ein (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Studenten, Absolventen und Young Professionals erhalten Einblick in die Welt

der Unternehmen der Schwarz Gruppe

- Über 30 Recruiter und Referenten unterstützen die Karrieremesse mit

Fachexpertise

- future_con.23 erstmalig als hybrides Veranstaltungsformat organisiert



Bereits zum dritten Mal in Folge veranstalten die Schwarz Dienstleistungen

zusammen mit den Handelssparten, Lidl und Kaufland, ihre eigene Karrieremesse

future_con. Studenten und Absolventen aller Studien- und Fachrichtungen sind

dazu eingeladen, am Donnerstag, 19. Oktober 2023, von 14.30 bis 18.30 Uhr an der

hybriden Karrieremesse teilzunehmen - digital zugeschaltet oder live vor Ort am

Stiftsberg in Neckarsulm.