DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Nach gemischten Studiendaten zum Medikament Datopotamab bei der Behandlung von Lungenkrebs habe es nun ermutigende Ergebnisse im Brustkrebs-Bereich gegeben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das erste Anwendungsgebiet bleibe aber wichtiger für den kommerziellen Erfolg und weitere, zeitnah erwartete Daten hätten damit Vorrang./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 07:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

