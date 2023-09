BERLIN (dpa-AFX) - Der Zeitungsverleger-Verband BDZV blickt mit Sorge auf verloren gegangenes Vertrauen in die Medien. Auch wenn das Vertrauen in der Gesellschaft noch einen sehr hohen Stellenwert erreiche, müsse man sich mit dem wachsenden Teil der Menschen auseinandersetzen, der zu einem anderen Schluss komme, sagte Lensing-Media-Verleger Lambert Lensing-Wolff am Montag vor Medienvertretern in Berlin.

Presse- und Meinungsfreiheit seien keine Selbstverständlichkeiten, ergänzte der Verleger. Sorge bereite ihm zudem die wachsende Gruppe derjenigen, die glaubten, dass Journalismus häufig mit Vorsatz die Unwahrheit verbreite und dass es gar Vorgaben der Politik gebe, die die Medien dann umsetzten.