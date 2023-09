Wirtschaft Dax lässt am Mittag nach - Baubranche gegen den Trend im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem schon schwachen Start bis zum Mittag weiter nachgegeben. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei rund 15.430 Punkten und damit 0,8 Prozent schwächer als bei Freitagsschluss.



"Die Investoren positionieren sich zum Wochenstart in Immobilien und Bauzulieferunternehmen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow am Montagmittag. "Der Wohnungsgipfel in Deutschland könnte von der politischen Seite weitere Impulse in die Branchen geben". Papiere von Heidelberg Material und Vonovia legten gegen den Trend zu.