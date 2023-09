Markteinführung LG Energy Solution bringt den LG Energy Solution enblock E Heimspeicher nach Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Der neue Heimspeicher LG Energy Solution enblock E kommt im November in

Deutschland auf den Markt

- Der erste Lithium-Eisenphosphat-Heimspeicher (LFP) von LG Energy Solution für

private Wohngebäude setzt auf mehr Leistung und Qualität

- Durch kompaktes Design und das geringe Gewicht des LG Energy Solution enblock

E wird die Installation noch effizienter und einfacher

- Der neue Heimspeicher ist mit 1- und 3-phasigen Wechselrichtern kompatibel



LG Energy Solution (KRX: 373220), ein weltweit führender Hersteller von

fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien, bringt im November mit dem LG Energy

Solution enblock E ein neues Energiespeichersystem (ESS) auf LFP-Basis für

Privathaushalte in Deutschland auf den Markt. Mit LG Energy Solution enblock

führt LG Energy Solution eine neue Marke ein. Der Name enblock steht für

"Energie" plus "Block" und beschreibt damit den kleinen Raum, der maximale

Energie speichert. Der LG Energy Solution enblock E gibt zunächst in Deutschland

sein Debüt, bevor er auch in Italien, Großbritannien und anderen europäischen

Ländern erhältlich sein wird.