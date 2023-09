PAYBACK startet wieder die beliebte Joker-Kampagne / Mit dabei Viele PAYBACK Partner, die mit noch mehr Punkten noch schnelleres Sparen ermöglichen - Chancen auf tolle Gewinne (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK Joker-Kampagne ist wieder da! Bereits zum 13. Mal

können Kundinnen und Kunden von Deutschlands größtem und beliebtesten

Bonusprogramm ab heute mit dem PAYBACK Joker schnell und viel punkten. Bei über

zwanzig teilnehmenden Partnern wie Alnatura, ARAL, C&A, DEPOT, dm-drogerie

markt, Fressnapf, LINDA Apotheken, PENNY, REWE und Thalia liegen an den Kassen

Couponhefte aus, in denen je vier Joker-Coupons enthalten sind. Es locken bis zu

33fache Punkte und zahlreiche Gewinnen wie Gutscheine und attraktive Sachpreise

im Wert von bis zu 20.000 Euro.



Zwei Neuerungen machen es den über 31 Millionen PAYBACK Nutzerinnen und Nutzern

in diesem Jahr noch einfacher, Punkte besonders schnell zu sammeln und zu

sparen: Pro Einkauf bei den teilnehmenden Partnern erhalten sie nicht nur einen,

sondern gleich zwei weitere Joker-Coupons per E-Mail. Außerdem können sie sich

in der PAYBACK App täglich eine zusätzliche Gewinnchance sichern.