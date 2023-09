BERENBERG stuft AIXTRON auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Umsätze mit Siliziumkarbid-Bauelementen (SiC) dürften im laufenden Jahr um fast 150 Prozent steigen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 rechnet er mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Halbleiterindustrie-Ausrüsters von 18 Prozent./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 14:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 33,41EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m