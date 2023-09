Berenberg belässt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Verkauf weiterer leistungsschwacher Vermögenswerte und eine geringere Fokussierung auf Übernahmen sollten zu einem Margenanstieg bei dem Bremsenhersteller führen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la

Die Knorr-Bremse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 58,20EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 79 Euro