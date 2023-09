arcona Hotels & Resorts und Project Bay schließen Kooperationsvertrag und bieten Workation Hubs in Top-Feriendestinationen (FOTO)

Rostock (ots) - Workation - eine Kombination aus Arbeit (work) und Urlaub

(vacation) - ist der Trend der Stunde. Deshalb kooperieren die arcona Hotels &

Resorts jetzt mit dem Workation-Anbieter Project Bay und richten zukünftig an

allen Standorten Workation Hubs zum Co-Working ein. Dort erwartet den Gast neben

der entspannten Atmosphäre professionelle Ausstattung wie z. B. technisches

Equipment, W-LAN sowie eine Chill-out-Area. In den Arbeitspausen können sich die

Co-Worker im Hotel verpflegen, den Kopf bei einem Strandspaziergang lüften, aufs

Surfbrett oder Ski steigen oder sich mit anderen Co-Workern austauschen. Auch

wer im Familienurlaub einige Stunden ungestört arbeiten will, kann die Räume

über die Plattform Project Bay anmieten.



Durch die Kooperation mit arcona weitet Project Bay seinen Radius erstmals über

Mecklenburg-Vorpommern von der Nordsee bis in die Alpen und nach Mallorca aus.





Work-Life-Balance in der DigitalgesellschaftArcona-Geschäftsführer Alexander Winter erklärt: "Immer mehr Menschen sind dankder Digitalisierung zeitlich und räumlich flexibel und gehen zum Arbeitendorthin, wo es am schönsten ist. Bei vielen ist der Übergang zwischen Arbeit undPrivatleben längst fließend. Diese neue Nachfrage beantworten wir mit einemAngebot, das Co-Working und Workation an unseren Sehnsuchtsorten zwischen Syltund Mallorca ermöglicht."Das Angebot von Project Bay richtet sich an alle, die ihre Projekte direkt amMeer, in den Alpen oder an weiteren Urlaubsdestinationen vorantreiben möchten -also zum Beispiel Digital Nomads, Freelancer, Start-up-Unternehmer und Kreative,aber auch Mitarbeitende fortschrittlich denkender Unternehmen. "Wir wollen eineinnovative Lösung bieten, die es den Menschen ermöglicht, ihre Projekte zubearbeiten, während sie von der Schönheit einer Bucht oder den Bergen umgebensind", sagt Project-Bay-Mitgründer und Geschäftsführer Hannes Trettin.Arbeitgeber können beim Wettbewerb um Mitarbeitende zudem mit einer Workationals Incentive punkten. Positiver Nebeneffekt: So können auch vermeintlichstrukturschwache Regionen zu Gewinnern der Digitalisierung werden - und Hotelsihre Belegung auch in der Nebensaison ausbauen. Eine Win-win-Situation also.Traumjob am Meer und in den BergenDirekt am Meer gelegen, versprechen die arcona Hotels & Resorts auf Sylt, Rügenund in Heringsdorf entspannte Arbeitsstunden mit Lunch auf der Terrasse undSundowner am Strand. In der kühleren Jahreszeit lockt das barefoot Mallorca mitmilden Temperaturen und südlichem Flair. Aber auch in der Kultur- undStudentenstadt Weimar, auf der legendären Wartburg, im mondänen Kitzbühel oder