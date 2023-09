Vision Zuhause Award 2024 Interhyp verleiht Preis für Kreditprodukte der Banken mit besonderem Fokus auf energetischer Sanierung (FOTO)

München (ots) -



- Fast die Hälfte der Immobilien von Interhyp-Kunden haben eine schlechte

Energieeffizienz

- Der führende Baufinanzierungs-Vermittler ruft einen Award ins Leben speziell

für Produkte,die Kunden bei Modernisierungen ihrer Immobilie oder dem Erwerb

einer älteren Immobilie samtModernisierung unterstützen

- Erstmalige Vergabe im September 2024 - Teilnahmemöglichkeit in der ersten

Jahreshälfte 2024



Ab dem 1. Januar 2024 können Bankprodukte mit Schwerpunkt Modernisierung am

Vision Zuhause Award 2024 der Interhyp Gruppe teilnehmen. Voraussetzung dafür

ist, dass sie auf der Baufinanzierungsplattform HOME innerhalb des ersten

Halbjahres 2024 angeboten werden. "48 Prozent des über die Interhyp finanzierten

Immobilienbestandes sind in einem schlechten energetischen Zustand. Das ist

durchaus ein Spiegelbild für den Gebäudebestand in Deutschland. Mit diesem Award

motiviert Interhyp Banken und andere Produktgeber, Produkte in der

Baufinanzierung zu schaffen, die einen besonderen Fokus auf die energetische

Modernisierung legen", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp.