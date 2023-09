Pan American Energy Corp beginnt mit den Arbeiten an der ersten Mineralressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Horizon

25. September 2023, Calgary AB – / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Arbeiten an seiner ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für sein Lithiumprojekt Horizon („Horizon“ oder das „Projekt“) im Big Smoky Valley in Esmeralda County (Nevada) aufgenommen hat. Das Unternehmen hat die Firma RESPEC, LLC („RESPEC“), ein führendes Unternehmen im Bereich der Schätzung von Lithium-Tonstein-Ressourcen und der technischen Planung, mit der Durchführung der MRE und der Erstellung eines technischen Berichts über das Projekt beauftragt. Zur Entwicklung der MRE wird RESPEC die Ergebnisse des Explorationsbohrprogramms des Unternehmens verwenden, das 21 gezielte Diamantkernbohrlöcher auf den 17.334 Acres lithiumhaltiger Claims des Projekts umfasste und zur Entdeckung einer bedeutenden Lithiummineralisierung auf dem Projekt führte.

RESPEC wird die geologische Analyse, die Ressourcenmodellierung und -berichterstattung sowie die Erstellung eines technischen Berichts gemäß den Standards des Canadian Mining Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für die Veröffentlichung in Form eines mit National Instrument 43-101 („NI 43-101“) konformen technischen Berichts für das Projekt übernehmen.

„Die Aufnahme der Arbeiten an einer Mineralressourcenschätzung für Horizon unterstreicht die großen Fortschritte, die Pan American bei der Erschließung unseres Lithiumprojekts in Nevada erreicht hat“, so Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American. „In weniger als einem Jahr konnten wir ein umfangreiches Explorationsbohrprogramm abschließen und werden in Kürze eine Mineralressourcenschätzung bekannt geben. Es ist weltweit bekannt, dass diese Region einige der größten Tonstein-Lithiumprojekte in den Vereinigten Staaten beherbergt. RESPEC ist sehr bewandert in der Modellierung dieser Art von Mineralisierung, zumal es vor Kurzem einen S-K 1300-konformen Bericht für American Battery Technology, unseren Nachbarn im Norden, fertiggestellt hat. Unser Team ist der Ansicht, dass Horizon das Potenzial hat, den Gesamtressourcenbestand im Big Smoky Valley (Nevada) zu erweitern, und wir sehen der Veröffentlichung der Mineralressourcenschätzung für Horizon mit Spannung entgegen.“