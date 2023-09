Forum Asset Management lanciert Initiative an internationalen Märkten für institutionelles Investment und betraut Andrew J. Kavouras mit der Leitung seiner Wachstumsstrategie

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 25. September 2023 / Forum Asset Management Inc. gibt gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen („Forum“) bekannt, dass Herr Andrew J. Kavouras den neu geschaffenen Posten des Managing Director, Institutional Investments bekleiden wird. In dieser Funktion wird Herr Kavouras die Expansion von Forum in verschiedene institutionelle Märkte auf globaler Ebene forcieren und vom Firmensitz in Kanada aus Forum beim Erreichen seiner Wachstumsziele als führendes Management-Unternehmen für alternative Assets unterstützen. Er ist dabei dem Gründer und Chief Executive Officer Richard Abboud unterstellt.

„Andrew hat sich als Führungspersönlichkeit in der Vermögensverwaltung bewährt und verfügt über internationale Erfahrungen in den Bereichen alternative und traditionelle Investments sowie in der Umsetzung von Sustainable Investing und ESG-Kriterien“, erklärt Richard Abboud. „Andrew wird mit seinem Erfahrungsschatz im Asset Management, den er über mehr als 30 Jahre zusammengetragen hat, den Wachstumskurs von Forum maßgeblich mitbestimmen. Seine Kontakte zu institutionellen Investoren auf der ganzen Welt sind eine große Bereicherung für Forum.“

Herr Kavouras stieß schon früher in diesem Jahr zu Forum, als er im Rahmen eines Auftrags mit dem Team von Forum zusammenarbeitete. Er hat bereits eine Vielzahl von institutionellen Anlegern in Nordamerika, Europa, dem Nahen/Mittleren Osten, Südostasien, einschließlich Korea und Japan, sowie Australien in puncto Wachstumsstrategien, Produktfähigkeit, Sustainable Investing und Sachwertefonds beraten.

Als Führungskraft war er bei Tochtergesellschaften der National Australia Bank Group, bei der in Zürich ansässigen Investmentfirma RobecoSAM, bei Fidelity Investments und Caisse de Depot et Placement du Quebec tätig. Andrew hat ein Master of Science-Diplom von der University of London und einen Bachelor of Arts-Abschluss von der McGill University, beide im Fach Wirtschaftswissenschaften. Außerdem besuchte er Fortbildungsprogramme für Führungskräfte an der Wharton School der University of Pennsylvania.

„Die Lancierung unserer Wachstumsinitiative an den internationalen Märkten ist für uns von Forum ein essentieller Bestandteil der Geschäftsstrategie in unserer Entwicklung als Alternative-Asset-Management-Unternehmen, das seinen Kunden erstklassige Ergebnisse beschert“, erläutert Herr Abboud. „Wir heißen Andrew in unserem Team ganz herzlich willkommen.“

Über Forum

Forum ist ein Investment-, Entwicklungs- und Asset-Management-Unternehmen, das seinen Geschäftsschwerpunkt auf Immobilien, Infrastruktur und Private Equity legt. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 konzentriert sich Forum gemeinsam mit seinen Partnern auf die Sondierung von opportunistischen Investments mit Mehrwert und auf dynamisches Wachstum durch Innovation und aktives Management. Forum hat sich der Auffindung von innovativen und nachhaltigen Geschäftschancen verschrieben, dank denen seine Stakeholder von Extraordinary Outcomes profitieren.

Weitere Informationen über das Forum finden Sie unter: www.forumam.com.

Kontakt

Ansprechpartnerin: Sydney MacDougall, Manager, Corporate Operations

Email: sydneym@forumam.com

Telefonnummer: 416-947-0389

QUELLE: Forum Asset Management

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

