Neustadt a. d. W. (ots) - Mini-Solaranlagen - auch Balkonkraftwerke genannt -

sind beliebt. Auch weil die Anschaffung in vielen Städten oder Bundesländern

gefördert wird. Doch wie viel Kilowatt dürfen ein Balkonkraftwerk für Mieter

oder eine kleine Photovoltaikanlage für Eigentümer erzeugen, damit keine

Einkommensteuer dafür anfällt? Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erklärt das und mehr anhand eines Rechenbeispiels.



Umfang der Steuerbefreiung





Eine Einkommensteuerbefreiung gilt grundsätzlich für alle Betreiberinnen undBetreiber installierter Anlagen, deren Nennleistung bei Einfamilienhäusern undNebengebäuden 30 Kilowatt (peak) beziehungsweise bei Mehrfamilienhäusern 15Kilowatt (peak) je Wohneinheit nicht übersteigt.Steuerbefreit sind alle Einnahmen, die durch die Einspeisevergütung, Entgeltevon Stromlieferungen an Mieter, Vergütungen für das Aufladen von Fahrzeugen,Zuschüsse sowie Umsatzsteuererstattungen entstanden sind. Ebenso besteht eineSteuerbefreiung, wenn Betreiber/innen - neben der Einspeisung ins Stromnetz -auch Strom für ihre selbstgenutzte Wohnung, Büroräume oder Elektroautosentnehmen.Größe und Lage der PV-AnlageFür die steuerliche Beurteilung der Größe einer PV-Anlage ist die Bruttoleistungin Kilowatt (peak) maßgeblich, so wie sie im sogenannten Marktstammdatenregistervermerkt ist. Im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sindverpflichtend alle PV-Anlagen, aber auch alle sonstigen Anlagen und Einheiten imdeutschen Energiesystem eingetragen.Für die Steuerbefreiung müssen sich die jeweiligen PV-Anlagen außerdem an, aufoder in einem Gebäude befinden - beispielsweise auf dem Dach oder dem Balkon.Das können auch Nebengebäude wie etwa Garagen, Carports oder Gartenhäuser sein.Ob das Gebäude gleichzeitig Eigentum ist, spielt keine Rolle.Anlagen auf Freiflächen - wie einer Wiese - sind nicht steuerbefreit. Umgekehrtwerden sie aber auch nicht in die objekt- und subjektbezogene Prüfung miteinbezogen.Objekt- und subjektbezogene PrüfungWas als "kleinere Anlage" gilt und somit für eine Steuerbefreiung in Fragekommt, hängt laut Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 17. Juli 2023von der Art des Gebäudes ab. 30 Kilowatt (peak) beträgt die Obergrenze beiEinfamilienhäusern sowie Gebäuden ohne Wohnzwecke, also etwa beiGaragengrundstücken oder Gewerbeimmobilien. Bei Mehrfamilienhäusern und gemischtgenutzten Immobilien gilt eine Grenze von 15 Kilowatt (peak) pro Wohnungbeziehungsweise Gewerbeeinheit. Das ist die sogenannte objektbezogene Prüfung.Zusätzlich gilt eine Obergrenze von 100 Kilowatt (peak) pro Steuerpflichtigerbeziehungsweise Steuerpflichtigem oder Mitunternehmerschaft. Es kann also nicht