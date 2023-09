S&P 500 - 50er-EMA im Wochenchart als nächste Zielmarke?

Der S&P 500 notiert vorbörslich im Bereich von 4.310 Punkten. Unter 4.300 Punkten ist mit weiter fallenden Kursen bis zur Unterstützung bei 4.250 Punkten zu rechnen. Hier befindet sich eine massive Unterstützung, die vom S&P 500 nicht so einfach nach unten durchbrochen werden sollte. Besonders vor dem Hintergrund der bereits deutlich gefallenen Kurse. In diesem Bereich sollte es dann zunächst zu einer Gegenbewegung kommen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Im Verlaufstief lag der S&P 500 bisher bei 4.323 Punkten, konnte sich in der Folge aber wieder fangen und erneut etwas ansteigen. Der Index ist einfach stark überverkauft und sollte vor einer Gegenbewegung stehen. In der Folge ist aber eher mit weiter fallenden Kursen bis zum 50er-EMA im Wochenchart und der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart bei rund 4.250 Punkten zu rechnen."

