BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für den Kochboxenlieferanten Hellofresh auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst William Woods zog in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein Fazit seiner mittlerweile zwei Jahre andauernden Bewertung von europäischen Lebensmittel-Einzelhändlern. In dieser Zeit habe sich viel verändert, mit einer nun hohen Inflation. Er zeigte sich zufrieden damit, dass mit Tesco und Ahold Delhaize zwei positiv bewertete Unternehmen eine relativ gute Entwicklung nahmen. Diese beiden bleiben auch 2024 seine bevorzugte Wahl vor Jeronimo Martins und Carrefour./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 16:33 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 30,27EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m