Stiebel-Eltron-Wärmepumpen aus Gifhorn sollen 300 Conti-Jobs erhalten

GIFHORN (dpa-AFX) - Continental und Stiebel Eltron machen Tempo beim geplanten Umbau des bisherigen Bremsenwerks in Gifhorn zum Standort für Wärmepumpen. Bereits am kommenden Donnerstag wolle der Aufsichtsrat des Haustechnikherstellers über die Teil-Übernahme des Conti-Werks beschließen, kündigte Firmenchef Kai Schiefelbein am Montag in Gifhorn bei der Eröffnung eines neuen Schulungszentrums für die Mitarbeiter an. Anfang 2024 wolle man dann mit dem Umbau der erste Produktionshalle beginnen. "Anfang 2025 beginnen wir dann die Produktion." Bis 2028 will Schiefelbein dann nach und nach 300 der bisher 950 Mitarbeiter am Standort übernehmen.

Statt Autobremsen wolle man an dem Standort künftig Innenmodule für Wärmetauscher samt Edelstahl-Warmwasserspeichern herstellen, sagte Schiefelbein. Bereits im Juli hatte seine Firma mit dem Automobilzulieferer eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Mit Blick auf die Wärmewende in Deutschland baut das Familienunternehmen aus Holzminden seine Wärmepumpenproduktion derzeit massiv aus. Die Idee, in Gifhorn einzusteigen, sei da gerade richtig gekommen, sagte Schiefelbein. Denn der Umbau einer Fabrik gehe deutlich schneller als ein Neubau auf der Grünen Wiese, zudem gebe es bei Conti gut qualifizierte Fachkräfte, die man dringend brauche. "Die Facharbeiter sind für uns ein Geschenk."