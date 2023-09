UBS stuft STMicro auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Der Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter dürfte bis 2027 jährlich im Schnitt um 38 Prozent wachsen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. China investiere massiv in entsprechende Produktionskapazitäten. Die gesamte Branche sollte von dem Marktwachstum profitieren, wobei er weiterhin Infineon und Rohm bevorzuge. STMicro sollte derweil ein wichtiger Akteur in diesem Bereich bleiben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 12:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 12:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 39,69EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m