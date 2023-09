Count Energy Trading und Corsair bündeln Kräfte in innovativer Zusammenarbeit

Bangkok (Thailand) / Accesswire / 25. September 2023 / COUNT Energy Trading und Corsair Group International gehen eine bahnbrechende Zusammenarbeit ein. Dieses Projekt beschleunigt das globale Recycling von Kunststoffabfällen zu nachhaltigen Kreislaufprodukten und startet zunächst in Finnland und Thailand, wobei Pläne für weitere Expansionen bestehen.

COUNT Energy Trading, das für seine Expertise in der petrochemischen Industrie bekannt ist und ein vollständiges Portfolio vom Großhandel bis hin zum Vertrieb und der Nachhaltigkeit von Chemikalien bietet, unterzeichnet ein Kooperationsabkommen mit Corsair Group International (Corsair). Corsair, ein gemäß ISCC zertifizierter Pionier im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen, wandelt alltägliche Kunststoff-Haushaltsabfälle wie Plastiktüten, Verpackungsmaterial und Verpackungsprodukte in modernes Bio-Öl um.

Simon Housecroft, ESG Manager von COUNT, sagte hinsichtlich dieser Zusammenarbeit: „COUNT freut sich über die Zusammenarbeit mit Corsair zur Umsetzung einer globalen Strategie, Kunststoffabfällen neues Leben einzuhauchen und die Ressourcen der Welt zu optimieren. Durch diese Partnerschaft wird COUNT besser in der Lage sein, seinen globalen Kundenstamm mit nachhaltigen Rohstoffen außerhalb seines Kernmarktes zu beliefern.“

Diese Zusammenarbeit zwischen COUNT und Corsair stellt den Beginn der Beschaffung von modernem Bio-Öl durch COUNT bei Corsair dar. Das beschaffte Bio-Öl wird an globale Player der Petrochemie für die Herstellung neuer, zirkulärer Kunststoffe geliefert.

Jussi Veikko Saloranta, CEO von Corsair, sagte: „Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit COUNT.

COUNT ist ein globaler Pionier auf dem Gebiet der Petrochemie für nachhaltige Kunststoffe und wir freuen uns, dass unsere Teams gemeinsam Lösungen für die Herstellung neuer Kunststoffe und das Recycling von Kunststoffabfällen in allen Teilen der Welt entwickeln.

Kunststoffabfälle sind ein enormes globales Problem. Wir als Menschheit müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um effiziente Wege des Recyclings alter, entsorgter Kunststoffabfälle zu neuen Kunststoffprodukten zu entwickeln – genau so, wie es mit Metallen, Glas und Papier geschehen ist. Kunststoffe in Verbrennungsanlagen zu verbrennen oder auf Mülldeponien zu entsorgen, ist keine Lösung – der richtige Weg besteht darin, aus alten Kunststoffen neue, zirkuläre Kunststoffprodukte herzustellen.