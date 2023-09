BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE nach einem Gespräch mit einem McKinsey-Autoexperten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Im Fokus hätten die jüngsten Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer zum Verhalten chinesischer Verbraucher gestanden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach sei im Bereich der Elektromobilität Technologie für diese entscheidend und nicht mehr das Markenbild. Da sich die Präferenzen damit veränderten, müssten traditionelle Autobauer sich neu erfinden. Außerhalb Chinas allerdings müssten chinesische Hersteller aber noch hinzulernen, um im Wettbewerb zu bestehen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 01:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 01:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 48,38EUR gehandelt.