NEW YORK (dpa-AFX) - Mit den sich abzeichnenden Kursverlusten an den US-Börsen könnte der jüngste Stabilisierungsversuch am Montag erst einmal verpuffen. Neben der anhaltenden Belastung durch die weiter hohen Zinsen rückt zunehmend die Angst vor einer drohenden Haushaltssperre (Shutdown) in den USA in den Fokus der Anleger.

Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial weitere 0,2 Prozent im Minus auf 33 913 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex nach zeitweisen Gewinnen moderat im Minus geschlossen. Den technologielastigen Nasdaq 100 , der ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, sieht IG zu Wochenbeginn 0,1 Prozent tiefer bei 14 680 Zählern.