Die 88. CMEF in Shenzhen stellt die Fortschritte im medizintechnischen Sektor in den Mittelpunkt

Offenlegung der wirtschaftlichen Kraft: Die CMEF präsentiert die Stärken, Vorteile und einzigartigen Eigenschaften des florierenden südchinesischen Marktes

Die Größe des Endmarktes für medizinische Geräte stieg in China von 308 Milliarden Yuan im Jahr 2015 auf 915,4 Milliarden Yuan im Jahr 2021, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 19,91 %, angetrieben durch die Ausweitung des Krankenversicherungsschutzes, die Zunahme von Arztbesuchen und die Einrichtung eines mehrstufigen Systems medizinischer Einrichtungen.

Der medizintechnische Sektor in China hat zahlreiche Cluster von Branchen und Fertigungsregionen entwickelt, insbesondere in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) in Südchina, im Jangtse-Flussdelta in Ostchina und im Bohai-Wirtschaftsgebiet in Nordchina, die jeweils unterschiedliche regionale Merkmale aufweisen.

Mit Shenzhen als Zentrum hat die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung umfassender medizinischer Hightech-Geräte in der GBA große Vorteile. Zu den wichtigsten Produkten, die in der Region entwickelt werden, gehören medizinische Bildgebungsgeräte (Monitore, Ultraschalldiagnosegeräte, MRT usw.), große stereotaktische Strahlentherapiegeräte (Gamma Knife, X-Knife) und Geräte für die Thermotherapie von Tumoren. Unvollständigen Statistiken zufolge gibt es in Shenzhen im Mai 2022 mehr als 1.300 medizintechnische Unternehmen mit einem Produktionswert von über 80 Milliarden Yuan. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 2010 bis 2019 betrug 12,7 % und war damit mehr als doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt.

Der Umfang des chinesischen medizintechnischen Sektors hat 730 Milliarden Yuan erreicht, und es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum weiter fortsetzen wird. Die Regierung hat Mittel in Höhe von 2,54 Milliarden Yuan zur Unterstützung von 508 nationalen klinischen Spezialgebieten bereitgestellt, einschließlich der Aufstockung der Bettenkapazität von 6,5 Betten pro 1000 Einwohner auf 7,4-7,5 Betten pro 1000 Einwohner, was einem Zuwachs von 15 % entspricht, um den Bedarf im Gesundheitswesen zu decken. Während die Nachfrage steigt, gibt es höhere Anforderungen an die Gesundheitstechnologie, Produkte und den Systembau.

Die CMEF widmet sich den Branchentrends, der technologischen Innovation und der Förderung künftiger Geschäftsmöglichkeiten und -entwicklungen und trägt so zum weltweiten Fortschritt des medizintechnischen Sektors bei.

Die 88. CMEF vereint internationale Marken für medizinische Geräte, Händler, Vertreter, Hersteller, medizinisches Fachpersonal und Vertreter von Industrie und Behörden aus dem gesamten Wirtschaftszweig. Sie umfasst verschiedene Branchen, darunter medizinische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, medizinische Elektronik, medizinische Optik, Krankenhausbau, Operationssäle, Desinfektionskontrolle und Infektionsbekämpfung, medizinische Verbrauchsgüter und Orthopädie.

Melden Sie sich jetzt für die 88. CMEF an unter: https://reg.reed-sinopharm.com/h5/index.html#/?exhibitionUuid=08e8b35d124742eaabb2ad442b4583ad&h5link=true&channelUuid=bbd4528bd1644f5e89384a0283e9a692

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2218592/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-88-cmef-in-shenzhen-stellt-die-fortschritte-im-medizintechnischen-sektor-in-den-mittelpunkt-301936745.html