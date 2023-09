Supermicro stellt neues All-in-One Open RAN System vor, optimiert für Telco Edge Data-Zentren mit integriertem Intel vRAN Boost

Erweitertes Edge-Server-Portfolio bietet verbesserte Leistung und Energieeffizienz für Open RAN und intelligente Edge Workloads

SAN JOSE CITY, Kalifornien und LAS VEGAS, 25. September 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gibt die Erweiterung seines Portfolios an speziell entwickelten Servern für Edge-KI und Telco-Workloads bekannt. Der neue Supermicro X13 Edge-Server, der SYS-211E-FRN13P, ist eine skalierbare, integrierte dezentrale Einheit (Distributed Unit) (DU) Commercial Off The Shelf (COTS) Server. Da die virtualisierte Open RAN-Technologie inzwischen so ausgereift ist, dass sie sich bewährt hat, suchen Unternehmen nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, die Bereitstellung zu optimieren und Kosten zu senken. Diese Lösung bedeutet eine Verlagerung des Schwerpunkts auf Attribute wie Kosten, Stromverbrauch, Größe und Gewicht sowie Skalierbarkeit.