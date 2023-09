BONN (dpa-AFX) - Die Anbaufläche für Nutzhanf ist 2023 in Deutschland erstmals seit zehn Jahren wieder geschrumpft. Insgesamt seien in diesem Jahr von 643 Betrieben noch 5834 Hektar Ackerland mit Nutzhanf bestellt worden, berichtete die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) am Montag in Bonn. Damit sei die Anbaufläche um 16 Prozent geringer gewesen als noch im Vorjahr. Die Zahl der Betriebe, die Nutzhanf anbauen, habe sich sogar um 28 Prozent verringert.

Seit 1996 dürfen zugelassene Nutzhanfsorten wieder angebaut werden, allerdings nur von landwirtschaftlichen Betrieben und auch nur dann, wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), dem in den Blüten enthaltenen psychoaktiven Wirkstoff, nicht über 0,3 Prozent liegt.