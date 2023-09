Großer KI-Deal: Amazon geht in die Milliarden-Offensive

Das Wettrennen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) geht in die nächste Runde. Nachdem die beiden Technologie-Platzhirsche Microsoft und Google zuletzt vorgeprescht sind, geht jetzt Amazon in die Offensive. Das erklärte Ziel: Kunden der Amazon-Cloud AWS in Zukunft eine breite Palette von KI-Modellen anzubieten, damit sie wenig Grund haben, deswegen zur Konkurrenz zu gehen. Im Fokus steht dabei unter anderem der Dienst Bedrock. Mit Bedrock können Nutzern KI-Anwendungen an ihre Erfordernisse anpassen und in die Cloud AWS integrieren. Dies verzeichnete zuletzt eine anziehende Nachfrage, wie Reuters schreibt.

Heute gab die Mannschaft um Firmenlenker Andy Jassy bekannt, dass sie bis zu vier Milliarden US-Dollar in das US-Startup Anthropic investiert, um mit der Konkurrenz mithalten zu können, die KI zunehmend in den Cloud-Bereich integriert. Anthrophic entwickelt generative KI, der gezielt moralische Werte antrainiert werden sollen, wie Reuters schreibt. Dazu zählt das KI-Modell Claude 2, dass unter anderem lange Geschäfts- und Rechtsdokumente analysieren kann.