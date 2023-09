Airbus-Chef Guillaume Faury gibt Doppelrolle im Vorstand ab

Eine Anfrage der Zeitung habe Airbus nicht kommentieren wollen. Dem Bericht zufolge soll Faury durch den Wechsel mehr Beinfreiheit für die Sektoren Raumfahrt und Rüstung bekommen, die zuletzt an Bedeutung gewonnen hatten. Zuvor hatte er die Doppelrolle vier Jahre lang inne. Der Personalwechsel könne noch diese Woche verkündet werden, hieß es in dem Bericht./jcf/tih/he

LONDON (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus will einem Bericht zufolge einen Vorstandsposten neu besetzen. Neuer Chef für den Flugzeugbau soll der Spitzenmanager Christian Scherer werden, wie die "Financial Times" (FT) am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Bisher füllt Konzernchef Guillaume Faury das Amt in einer Doppelrolle aus.

