Britisches Pfund unter Druck.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu GBP/USD thematisierten wir eine potentielle SKS-Formation und damit eine potentielle Trendwendeformation. Damals hieß es unter anderem

„[…] Zudem lässt sich eine kleine S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formationen ausmachen. Das Britische Pfund hatte die Nackenlinie der Formation bereits zwischenzeitlich unterschritten, ist nun aber um Schadensbegrenzung bemüht. Das Unterschreiten der Nackenlinie einer SKS-Formation löst ein Verkaufssignal aus. Sollte die SKS-Formation bzw. das ausgelöste Verkaufssignal Wirkung entfalten, könnte es für das Britische Pfund in Richtung 1,245 US-Dollar gehen. Selbst ein Anlaufen der 1,20 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Kurzum. Aktuell ist ein Rücklauf des Pfunds an die Nackenlinie zu beobachten. Entweder bestätigt sich der Bruch der Nackenlinie, indem das Pfund wieder nach unten abdreht oder aber dem GBP gelingt es, das Verkaufssignal mit einem Vorstoß über die Nackenlinie zu neutralisieren. Um einem entsprechenden Vorstoß auf der Oberseite aber Relevanz zu verschaffen, muss das Britische Pfund die 1,28 GBP zurückerobern.“



Aus Sicht des Britischen Pfund ist das charttechnische Dilemma nun da. GBP unterschritt die Nackenlinie der SKS-Formation. Was sich bereits zuvor ein ums andere Mal andeutete, nahm nun Fahrt auf. Der Bruch der Nackenlinie (orange dargestellt) bestätigte sich mit dem Bruch der Unterstützung um 1,245 US-Dollar. Das damit installierte Verkaufssignal „wütet“ aktuell und bringt das Britische Pfund gegen den US-Dollar immer weiter in Bedrängnis.

Nach dem Verlust der Unterstützung um 1,245 US-Dollar könnte es nun weiter in Richtung 1,20 US-Dollar gehen. Die 1,20 US-Dollar bilden in Verbindung mit den 1,18 US-Dollar wiederum die zentrale Unterstützungszone. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg zu sein scheint, so könnte der Bereich bald in den Fokus rücken. Bei einem Rücksetzer unter die 1,18 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig werden.

Der Weg auf der Unterseite scheint für das Britische Pfund vorgezeichnet zu sein. Der US-Dollar weist ein veritables Momentum auf. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation scheint eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1,20 US-Dollar / 1,18 US-Dollar unvermeidbar zu sein, doch die überverkaufte Lage könnte jederzeit Gegenbewegungen provozieren. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie das Britische Pfund wieder über die 1,245 US-Dollar zurückführen.